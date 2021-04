Intiassa kuollut koronaan ainakin 200 000 ihmistä

Intiassa on kirjattu nyt yli 200 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Samalla uusien kuolemantapausten määrä vuorokaudessa ylitti 3 000:n ensimmäistä kertaa pandemian aikana, kertovat maan viranomaiset.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että niin kuolleiden kuin tartuntojen määrä on kuitenkin todennäköisesti virallisia tilastoja suurempi.

Intiassa on todettu nyt yhteensä yli 18 miljoonaa tartuntaa, mutta asiantuntijat arvioivat, että todellinen lukema voi olla jopa yli puoli miljardia, kertoo CNN . Syynä alhaisiin raportointilukemiin on muun muassa alhainen testauskapasiteetti maaseudun köyhemmillä alueilla, kertoo BBC.

Hallitusta kritisovia tviittejä poistettu

Intian tautitilanne on nopeasti noussut pahaksi, ja maan sairaalat ovat niin täynnä, että monia potilaita on jouduttu käännyttämään sairaaloista. Pulaa on muun muassa hengityskoneista.