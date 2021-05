Kammottava näky paljastaa korona-ahdingon syvyyden Intiassa: Joukoittain ruumiita löytyi hylättynä Ganges-jokeen

– Olemme ohjeistaneet asianomaisia viranomaisia joko hautaamaan tai polttamaan kaikki ruumiit, paikallisviranomainen Ashok Kumari kertoi The Guardianin mukaan.

Kumari mainitsi ruumiita olevan neljäkymmentä, mutta jotkut intialaismediat ovat kertoneet ruumiita olevan jopa 100. Paikallisen maistraatin mukaan luku on 48.

Ruumiit löydettiin Chausa-kylän Ganges-jokeen johtavien ghattien eli portaiden läheltä. Ganges on hindulaisille pyhä joki.

Ruumiiden kuvaillaan olevan osittain palaneita sekä paisuneita. Paikalliset uskovat ruumiiden päätyneen veteen, koska kuolleiden polttopaikoilla on ruuhkaa tai omaisilla ei ole ollut varaa polttopuihin.

– Puista on pulaa, joten monet ihmiset tuovat ruumiita tänne, ja kun he ovat tehneet mukhagni-rituaalin, he heittävät ruumiin veteen, Caravanin haastattelema Asha Devi kertoi.