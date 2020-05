Tässä uudet koronakäänteet maailmalla: Kovan onnen baarikierroksesta karmeat seuraukset – tartunnat lisääntyvät jälleen Aasiassa

Uusia oireellisia tartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä viisi edellisten kahden päivän aikana. Hubein maakunnassa, jossa Wuhan sijaitsee, todettiin jälleen 11 oireetonta tartuntaa. Kiina listaa oireelliset ja oireettomat tartunnat erikseen.

Koronaviruspandemian alkupisteenä toimineessa Wuhanissa olivat viikkoja voimassa tiukat rajoitukset, joita on kuitenkin viime aikoina hiljalleen höllennetty. Ennen kahta edellistä päivää Wuhanissa ei ollut raportoitu uusia tartuntoja kuukauteen.Kiinassa on todettu yhteensä 83 000 koronavirustartuntaa.

Etelä-Korea pelkää toista virusaaltoa

Etelä-Koreassa pelätään toista koronavirusaaltoa. Maassa rekisteröitiin maanantaina 35 uutta tartuntaa, mikä on eniten yli kuukauteen.

Suuri osa viime päivinä rekisteröidyistä uusista tartunnoista on yhdistetty Soulissa baarikierrokselle lähteneeseen 29-vuotiaaseen mieheen. Miekkonen kävi viidessä baarissa tai yökerhossa Itaewonin alueella toukokuun alussa ja tartutti samalla ainakin 85 ihmistä.

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisten toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot on jo avattu.