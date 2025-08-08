Puhveli tappoi sitä metsästämässä olleen miljonäärin Etelä-Afrikassa

Metsästyssafarin järjestänyt yhtiö kertoo tekevänsä työtä viranomaisten kanssa tapauksen selvittämisessä.

Yhdysvaltalainen miljonääri Asher Watkins on kuollut puhvelin hyökättyä hänen kimppuunsa Etelä-Afrikassa sunnuntaina, uutisoi The New York Times.

52-vuotias suurriistanmetsästäjä oli metsästämässä ennen hyökkäystä afrikanpuhvelia, kertoo safarin järjestänyt Coenraad Vermaak Safaris. Sen mukaan Watkinsin kimppuun hyökkäsi haavoittumaton puhveli, jota mies oli seuraamassa ammattimetsästäjän ja jäljittäjän kanssa.

Afrikanpuhvelit voivat täysikasvuisina painaa jopa 900 kiloa. Safarin järjestäneen yhtiön nettisivuilla varoitetaan, että puhvelit voivat hyökätä metsästäjien kimppuun ilman provosointia.

Puhvelit ovat saaneet luonteensa myötä lempinimen musta kuolema.

Yhtiö kertoo tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa tapauksen selvittämisessä.

