Yhdysvallat ja Etelä-Afrikka sopivat kaupan vahvistamisesta Trumpin riidanhaastosta huolimatta

Etelä-Afrikan presidentti Ramaphosa ja Yhdysvaltain presidentti Trump sopivat asiasta jännitteisessä tapaamisessa Valkoisessa talossa.

Yhdysvallat ja Etelä-Afrikka ovat sopineet kahdenvälisen kaupan vahvistamisesta, kertoi Etelä-Afrikan presidentin kanslia myöhään torstaina.

Kanslian mukaan Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sopivat asiasta keskiviikkona, kun Ramaphosa vieraili Valkoisessa talossa.

Kauppaneuvottelujen lisäksi tapaamisessa sovittiin myös investointien lisäämisestä sekä yhteistyöstä teknologiavaihdossa.

Trump esitti perusteettomia väitteitä

Kanslian lausunnon mukaan Ramaphosan vierailu Yhdysvalloissa oli onnistunut. Presidenttien tapaamisen tavoitteena oli parantaa maiden välisiä suhteita, jotka ovat Trumpin toisen kauden aikana kiristyneet.

Myös Ramaphosa itse vakuutti tuoreeltaan Washingtonissa, että tapaaminen sujui "erittäin hyvin", vaikka Trumpilta nähtiin jälleen hyökkäys vierailevaa valtionjohtajaa kohtaan.

0:35 Katso video: Trumpin esittelemät kuvat eivät ole Etelä-Afrikasta.

Ennen suljettujen ovien takana käytyjä keskusteluja Trump väitti median edessä perusteettomasti, että valkoisilta maanviljelijöiltä pakkolunastetaan Etelä-Afrikassa maata ja että he ovat "kansanmurhan" kohteena.

Ramaphosa pysyi rauhallisena Trumpin syyttäessä tätä ja kiisti väitteet.

Etelä-Afrikasta alkujaan kotoisin oleva Elon Musk kuunteli taustalla, kun Trump ja Ramaphosa keskustelivat.Jim LoScalzo / Pool via CNP/AdMedia

Trumpin hallinto on toistuvasti esittänyt perusteettomia väitteitä Etelä-Afrikasta. Trumpin läheinen liittolainen miljardööri Elon Musk on alkujaan kotoisin maasta, ja hän on esittänyt väitteitä "valkoisten kansanmurhasta".

Presidentti Ramaphosa on kiistänyt väitteet kerta toisensa jälkeen.

Kauppasuhteiden turvaaminen Yhdysvaltojen kanssa oli Ramaphosalle vierailun ensisijainen tavoite. Yhdysvallat on Etelä-Afrikan toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen.

Trump asetti huhtikuussa tuontitulleja myös Etelä-Afrikalle. 31 prosentin tullit ovat toistaiseksi tauolla.