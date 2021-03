WHO: Astra Zeneca -koronarokote ei lisää veritulppia – THL:n mukaan moni rokottamisen keskeyttänyt maa on nyt päättänyt jatkaa rokottamista

WHO myös lisää, että Astra Zenecan rokotteen hyödyt ovat yhä suuremmat kuin mahdolliset haitat. Järjestön mukaan Astra Zenecalla on "valtava potentiaali" koronaviruksesta johtuvien kuolemien estämiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi aiemmin tänään keskeyttävänsä Astra Zenecalla tehtävät rokotukset ainakin ensi viikon ajaksi. Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta rokotteen saamisen jälkeen.

Euroopan lääkevirasto Ema totesi eilen, että Astra Zenecan rokote on turvallinen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen täydensi iltapäivän tiedotustilaisuudessa, että osa EU-maista on keskeyttänyt rokotteen antamisen tilapäisesti, mutta tietojensa mukaan moni maa on päättänyt nyt jatkaa rokottamista. Puumalainen ei kuitenkaan infossa eritellyt, mistä maista on kyse.