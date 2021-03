Rokotetutkimuskeskus Astra Zenecan veritulppaepäilyistä: "Ei tiedetä, liittyvätkö haitat suoraan rokotteisiin vai onko niillä vain ajallinen yhteys"

Ruotsi kertoi, että rokotetuilla on havaittu veritulppien lisäksi mustelmia ja verenpurkaumia pari viikkoa rokotuksen jälkeen. Ruotsissa haittavaikutuksia luonnehditaan harvinaisiksi mutta vakaviksi.

Iso kysymys on, johtuvatko haitat rokotteesta

Rämet ei pidä haittoja yllättävinä, koska maailmassa on annettu koronarokotteita jo 380 miljoonaa annosta.

– Niitä on annettu iäkkäille ja perussairaille henkilöille, joten on odotettavaa, että tautitapahtumia tulee rokotuksiin liittyen. Iso kysymys on, lisääkö Astra Zenecan rokote verenhyytymisjärjestelmän häiriöiden riskiä vai ei, Rämet painottaa.