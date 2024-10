Whitney Houstonin äiti on kuollut

Gospellaulaja ja edesmenneen Whitney Houstonin äiti Cissy Houston on kuollut 91-vuotiaana 7. lokakuuta. BBC:n mukaan hänen perheensä kertoo asiasta lausunnossaan.

Hänen miniänsä Pat Houston kertoi, että kaksinkertainen Grammy -palkittu Cissy kuoli New Jerseyn kodissaan ollessaan saattohoidossa Alzheimerin taudin vuoksi.

Hän lisäsi, että perhe on siunattu ja kiitollinen siitä, että Jumala antoi hänen viettää niin monta vuotta heidän kanssaan.

Houston voitti Grammy-palkinnon albumistaan Face to Face vuonna 1997 ja uudelleen seuraavana vuonna albumistaan He Leadeth Me.