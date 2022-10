Rockmusiikin pioneeri Jerry Lee Lewis on kuollut

Lewisin suurin menestyskappale oli hänen tavaramerkikseen muodostunut hitti Great Balls of Fire, joka on edelleen eräs kaikkien aikojen myydyimmistä singlelevyistä. Louisianassa etelävaltiossa 1935 syntyneen laulajan läpimurto tuli sitä ennen kappaleella Whole Lotta Shakin' Goin' on.