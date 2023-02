WeShare lopetti: Millä sovelluksella kannattaa nyt jakaa kuluja? Tässä kaksi vaihtoehtoa

WeSharella on ollut Suomessa noin 220 000 käyttäjää, Tanskassa yli 1,2 miljoonaa.

WeShare oli siitä erityisen näppärä, että esimerkiksi reissun tai illanvieton päätteeksi sovellus laski, kuka on velkaa kenellekin ja oman laskunsa sai kuitattua yhdellä näytön pyyhkäyksellä MobilePayssa.

Splid

Splid on ilmainen kulujen tasaus -sovellus, joskin siitä on olemassa myös maksullinen versio, jossa ryhmien määrää ei ole rajoitettu ja kulut on ryhmitelty kategorioittain. Splidin sanotaan olevan varsinkin reissaajaporukoiden pelastus.