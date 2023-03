Wagner-pomo esitti piiritysväitteen Bahmutista ja lähetti suoran vetoomuksen Zelenskyille – yksi Ukrainan yksikkö määrätty vetäytymään

Wagner-palkka-armeijan perustaja, Putinin kokkina tunnettu Jevgeni Prigozhin on jälleen julkaissut videon Bahmutin kaupungista, jota Wagner on pyrkinyt valloittamaan kuukausitolkulla.

Nyt Prigozhin väittää, että hänen joukkonsa ovat käytännössä piirittäneet Bahmutin. Hänen väitteensä mukaan Ukrainan joukoilla on enää vain yksi pakotie kaupungista.

Uutistoimisto Reuters on paikantanut Wagner-johtajan videon Paraskoviivkaan, joka sijaitsee seitsemän kilometriä pohjoiseen Bahmutin keskustasta.

– He taistelevat, mutta heidän elämänsä Bahmutissa on lyhyt. Yksi tai kaksi päivää. Antakaa heidän lähteä kaupungista, Prigozhin sanoi ja vetosi Zelenskyiin.

Ukrainan väitetään räjäyttäneen siltoja

Taistelu kaupungista on ollut äärimmäisen verinen, ja taistelun hinta sen merkittävyyteen nähden on todella korkea. Kaupunki on paikalta saadun kuvamateriaalin mukaan täysin raunioina.