Tänään liput liehuvat Tove Janssonille

Päivää on juhlistettu yleisellä liputuksella vuodesta 2020 alkaen.

Liput liehuvat tänään kirjailija-kuvataiteilija Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi.

Etenkin muumikirjoistaan tunnettu Jansson oli merkittävä ja kansainvälisesti arvostettu suomalainen taidemaalari ja kirjailija.

Helsingissä asunut ja Pellingin saaristossa kesät viettänyt Jansson kuoli vuonna 2001 ollessaan 86-vuotias.

Hän teki pitkän uransa aikana runsaasti kuvituksia, maalauksia, pilapiirroksia ja sarjakuvia. Kirjoja hän kirjoitti ruotsiksi ja hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle.

ullstein bild - Sjöberg Bildbyrå/ All Over Press

Janssonin muumit ovat keränneet kansainvälistä huomiota jälleen tänä vuonna, kun New Yorkin Brooklyn Public Libraryn keskuskirjstossa avattiin Tove Janssonia ja Muumeja käsittelevä näyttely.

Yhteensä 70 vuotta kestäneen uran aikana Janssonille myönnettiin lukuisia palkintoja, muun muassa Nils Holgersson -palkinto, Svenska Dagbladetin kirjallisuuspalkinto, Pro Finlandia -mitali, Suomen valtion kirjallisuuspalkinto ja Suomi-palkinto. Ansioistaan lastenkirjallisuuden parissa taiteilija palkittiin H. C. Andersen -mitalilla.

Jansson käsitteli teoksissaan muun muassa vähemmistöjen aseman ja erilaisuuden kokemuksen ja hyväksymisen teemoja.

Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi on liputettu vuodesta 2020, jolloin sisäministeriö päätti suosittaa yleistä liputusta Janssonin syntymäpäivänä.