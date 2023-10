Vuosia jatkuvaa väkivaltaa kokenut Maya MTV:lle: "Huostaanotto on parasta, mitä elämässäni on tapahtunut"

Waitaran mukaan suurin osa niistä nuorista, jotka on sijoitettu, kokevat sen heille pelastukseksi.

"Olen vain typerä teini ja valehtelen"

– Olen aina kuullut sitä, että olen vain typerä teini ja valehtelen asioista. Ajattelen niin, että valehtelee tai ei, taustalla on hätä, johon pitää puuttua.

"Väkivaltaa ei oteta tosissaan"

– Väkivaltaa ei oteta tosissaan, vasta kun itse alkaa oireilemaan, otetaan tosissaan. Olin vaaraksi itselleni ja muille. Monilla nuorille se on sama juttu. Teini-ikäisiä sijoitetaan tosi paljon, koska teini-iässä aletaan oireileen niistä asioista, mitä on kohdannut aiemmin.

– Huostaanotto on parasta, mitä elämässäni on tapahtunut. Siellä ihmiset kohtasivat minut niin, kuin minut piti kohdata. He osasivat kohdata traumani ja ymmärtää, miksi käyttäydyn, miten käyttäydyn. Minulle tuli olo, että en ole vaikea lapsi.