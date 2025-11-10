Yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen mukaan yli miljoona euroa tienanneita henkilöitä oli toissa vuonna yli 1 200.

Verohallinto julkistaa keskiviikkona tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2024. Tuloverotuksen julkiset tiedot eivät kuitenkaan kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista.

Julkistettavista tiedoista selviää, kuinka paljon Suomessa verotettavia ansio- ja pääomatuloja kukin on ansainnut. Ilmi käyvät myös maksettujen verojen sekä veronpalautuksen tai jäännösveron määrä.

Tiedoissa eivät kuitenkaan näy mahdolliset verovapaat etuudet, pääomatulojen verovapaat osuudet ja korkotulot. Lisäksi julkisissa tiedoissa näkyvää tuloa pienentävät erilaiset vähennykset.

Korkotulot piilossa julkisista tiedoista

Tuoreimmat tilastot eroista todellisten ja julkisissa verotiedoissa näkyvien tulojen välillä ovat vuodelta 2023.

Verohallinnon mukaan toissa vuoden julkisista tiedoista jäi tilastojen perusteella puuttumaan yli 39 miljardia euroa, mikä on vajaa neljännes kokonaistuloista. Julkisten tietojen ulkopuolelle jääneiden tulojen osuus on pysynyt lähes samana viimeksi kuluneet kymmenen vuotta.