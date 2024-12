Näyttelijälegenda Ian McKellen livahti salaa tupakalle Buckinghamin palatsissa – paikka oli mitä sopimattomin: "Häädettiin hyvin nopeasti"

Näyttelijä Ian McKellen on myöntänyt, ettei ole käyttäytynyt aina aivan moitteettomasti kuninkaallisessa seurassa.

Aiemmin Ison-Britannian monarkin virallinen koti on ollut Buckinghamin palatsi, mutta kaksi vuotta kuninkaana ollut Charles ei ole vieläkään puolisonsa kuningatar Camillan kanssa muuttanut sinne pitkäaikaisesta kodistaan Clarence Housesta, sillä palatsi on keskellä mittavaa, monivuotista remonttia.

Lontoon keskustassa sijaitsevaBuckinghamin palatsi on eittämättä brittikuninkaallisista kiinteistöistä tunnetuin. Se on kuninkaallisten tapahtumien kiintopiste, joka on toiminut vuosikausien ajan näyttämönä niin ritareiksi lyömisille kuin erilaisille kuninkaallisille merkkitapahtumille sekä vastaanotoille.

Asiantuntija Jaatisen mukaan Charles on kuninkaaksi tulonsa myötä osoittanut halukkuuttaan sekä aikomuksiaan avata kuninkaallisten asumusten suljettuja ovia yhä enemmän kansalaisille ja turisteille. Jaatinen arvioi, että tähän mennessä esimerkiksi Buckinghamin palatsista avoinna yleisölle on tähän mennessä ollut noin yksi kahdeksasosaa.

Ian McKellen on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista brittinäyttelijöistä.

On kuitenkin yksi paikka, jota Jaatisen mukaan ei varmasti koskaan tulla avaamaan yleisölle: palatsin parveke, josta kuninkaallinen perhe vilkuttaa kansalle erilaisina juhlapäivinä.

– Sinne eivät pääse kuin perheenjäsenet ja pääministeri Winston Churchill on sinne joskus päässyt, Jaatinen kertaa.

Kerran parvekkeelle onnistui kuitenkin myös ylimääräisen henkilön livahtaa. Kyseessä on muun muassa Taru Sormusten Herrasta -elokuvista tunnettu näyttelijälegenda Ian McKellen.

– Hän on tunnustanut, että kerran, kun hän pääsi edellisen kuningattaren juhlaillalliselle, niin hän olisi livahtanut tupakalle sinne parvekkeelle, josta hänet kyllä häädettiin hyvin nopeasti. Seuraavan kerran, kun hän oli Judi Denchin kanssa saapumassa seuraavalle illalliselle, niin vartijat olivat ilmoittaneet, että "voi ei, taas te", Jaatinen nauraa.

McKellen on kertonut kokemuksistaan Buckinghamin palatsissa muun muassa The Graham Norton Show -ohjelmassa. Hän myönsi ohjelmassa antamassaan haastattelussa tanssineensa näyttelijälegendakollegansa Denchin kanssa kaksin valtaistuinhuoneessa sekä kaksikon istahtaneen salaa valtaistuimille.

