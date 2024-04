Kriisit leimasivat EU-parlamentin kautta – konkarimepeiltä kiitosta ja kovaa kritiikkiä komissiolle: "Kokonaiskuvaa ei ole juuri kenelläkään"

Seuraavaksi iski korona

– Italia saa loppupeleissä 192 miljardia. On kyse valtavista rahoista. Jos rahalta ei vaadita selkeitä tuloksia, joille ei ole selkeitä kriteereitä, niin huonosti käy, Sarvamaa sanoo.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

– On tämä varmasti ollut kriisien kausi, Heidi Hautala (vihr.) summaa.

Parlamentin varapuhemies Hautala huomauttaa, että samalla kausi on myös ollut uusiin kriiseihin varautumisen kausi. Lainsäädäntötyössä on pyritty kiinnittämään huomiota siihen, miten kansalaisten elämä voisi olla entistä turvatumpaa.

– Sotilaallinen turvallisuus on noussut esiin kysymyksenä ihan uudella tavalla. Onhan siitä vuosikausia puhuttu, että Naton rinnalla EU:llakin voi olla rooli puolustuksessa. Mutta Yhdysvaltain vaaliodotusten ja Ukrainan tilanteen takia on tullut ihan selvä nytkähdys eteenpäin, Hautala sanoo.

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Euroopan parlamentti olisi halunnut, että Euroopan komission puheenjohtaja on yksi sen ryhmien asettamista kärkiehdokkaista.

Päättyvän kauden aikana EU-lainsäädännössä on säädetty hiilidioksidipäästöjen merkittävästä 55 prosentin vähennyksestä vuoteen 2030 mennessä sekä täyden ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä.

"Kokonaiskuvaa ei ole juuri kenelläkään"

RKP:n meppi Nils Torvalds kritisoi komissiota toimimisesta ilmastolainsäädännössä liian abstraktilla tasolla. Hänen mukaansa on ollut virhe, että monissa päätöksissä ei olla huomioitu eri jäsenmaissa vallitsevia erilaisia lähtötasoja ja olosuhteita.

– Seurausten arviointi on puutteellista, mikä johtaa lainsäädäntöön, joka ei välttämättä ole sopusoinnussa osiensa kanssa, Torvalds sanoo.

– Eurooppalaista taloutta on ohjattu vihreän siirtymän tielle. Se on tärkeää, mutta minua jäi kaivamaan se, miten maltti, suhteellisuus ja järki jäivät puuttumaan aikataulusta.

Monen arvostelijan kritiikki on liittynyt siihen, että tavoitteiden lisäksi on päätetty myös keinot. Eli päästövähennysten lisäksi on määritelty, millaisin keinoin ja teknologioin niihin pitäisi päästä.