Vuoden turhake on jälleen valittu – nämä asiat ovat saaneet kyseenalaisen arvonimen menneinä vuosina

Suomen Luonnon toimitus valitsee Vuoden turhakkeen lukijoiden ehdotuksista. Maakuntalentojen tuet on 24. Vuoden turhake. Suomen Luonto -lehden kustantaja on Suomen luonnonsuojeluliitto.

Tähän mennessä valtion tuki on pitänyt koneita ilmassa reilusti yli 40 miljoonalla eurolla, ja jatkoa on luvattu 38 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tuki on ollut keskimäärin sata euroa lippua kohden. Lisäksi Savonlinna ja Pori maksavat reittien ylläpidosta.