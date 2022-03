Vuoden 2021 äitiyspakkauksen unilelussa havaittu vaarallinen valmistusvirhe – Kela kehottaa tarkistamaan tuotteen!

Kelan mukaan kyse on Tactic Games Oy:n valmistaman unilelun yksittäisistä tuotteista ja yhdestä Kelaan toimitetusta tuote-erästä. Uusia Laiskiainen-unileluja ei ole enää lähdössä asiakkaille.

Lelun vuoden 2021 äitiyspakkauksessa saaneita pyydetään tarkistamaan saamansa tuote. Tarkistettavan tuote-erän tunnus on 56798/09-2020. Tieto tuote-erästä on sivusauman hoitolapussa.

Virheellisen tuotteen voi vaihtaa

Jos tuote on virheellinen, asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Suomen kirjastopalvelu oy:hyn korvaavan tuotteen hakemiseksi. Jos tuotteessa ei ole mitään vikaa, asiakkaan ei ole tarpeen ottaa pakkauksen jakelijaan yhteyttä, sillä vain virheelliset tuotteet vaihdetaan.

Turvallisuus on tärkeää äitiyspakkauksen tuotteiden valinnassa.

– Seuraamme viranomaisten kanssa hyvin tarkasti tuotteille asetettuja asetuksia ja vaadimme leluista jo tarjousvaiheessa testiraportit, sillä tällaisen tuotteen kohdalla turvallisuus on erityisen tärkeää. Valitettavasti yksittäisissä tuotteissa on ollut valmistusvirhe, jota ei ole voitu huomata pistokokeissa tai pakattaessa tuotteita asiakkaille. Tuotteesta on vaadittu tavanomaiset testiraportit, ja näissä testeissä tätä virhettä ei ole havaittu, kertoo perhe-etuuksien suunnittelija Veera Petäjä tiedotteessa.