Hedelmättömyyttä aiheuttava maila, myrkyllinen sormus ja tukehtumisvaarallinen lelu – miten kuluttajaa suojellaan vaarallisilta tuontitavaroilta?

Nämä ovat esimerkkejä Suomessa hiljattain tavatuista tuotteista, joiden vaarallisuus on paljastunut valvonnan kautta. Tapaukset käyvät ilmi EU:n ylläpitämästä SafetyGate-tietokannasta, jonne kaikki jäsenmaat ilmoittavat vakavimmista turvallisuuspuutteisista tavaroista.

Valvonta on pientä tavaroiden kokonaismäärään verrattuna

Siksi valvonnassa korostuu riskiperusteisuus eli valvontaa suunnataan niihin tuotteisiin, joiden arvioidaan aiheuttavan eniten vaaraa tai ne on suunnattu haavoittuvimmille ihmisryhmille kuten lapsille.

Suomeen saapuvan tavaran valvonta alkaa Tullissa. Viranomainen saa tiedon kaikesta Suomeen saapuvasta tavarasta ja riskiin perustuen tuote-eriä otetaan testiin. Testejä tehdään noin 1500 tavaralle ja vuosittain vakavia ongelmia on löytynyt reilun 10 ja vajaan 20 prosentin väliltä.

– Esimerkiksi Aasiasta saapuvat lastenhoitotarvikkeet, jonka brändi tai valmistaja on tuntemattomampi. Yleensä ne otetaan ehdottomasti tutkimuksiin. Korkean riskin tuotteita ovat usein myös halvat lasten lelut. Leluissa on paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ja mikäli ne eivät täytä niitä, riskit voivat olla todella suuret, kuvailee Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

SafetyGate -tietokannasta kerätystä tilastosta ilmenee, että useimmin vaaralliseksi todetun tavaran alkuperämaa on ollut Kiina. Yleisimmin turvallisuusriskin aiheuttaa sähköiskun vaara ja toiseksi yleisimmin kemikaalit.

Tukes valvo tavaroita kauppojen hyllyllä ja verkkokaupassa

Jos tavara on Tullin näkökulmasta kunnossa, se pääsee Suomeen markkinoille ja kauppojen hyllyyn.

Hyllyjen välistä tavaralla on vielä muutama mahdollisuus joutua viranomaisen haaviin: Joko huolestunut kuluttaja ottaa Tukesiin yhteyttä tavarassa havaitun ongelman vuoksi tai Tukesin tarkastaja ottaa sen pistokokeena testiin.

– Tukes miettii tarkasti, mihin henkilöresurssia ja testausmäärärahaa kohdennetaan. Esimerkiksi sähkölaitteiden osalta pystymme valvomaan 500–700 tuotetta vuodessa. Joillain sektoreilla testaaminen on kalliimpaa, jolloin tavaroita voidaan testata vain muutamia.

Viallinen tuote on poistettava kaupoista

– Tuotteisiin liittyy erilaista lainsäädäntöä, mutta yleisesti toimija vastaa itse tuotteestaan. Tullin toimivalta ulottuu vain siihen erään, joka on tutkittu. Tavaraa maahantuovan toimijan tulee itse varmistua siitä, ettei sama turvallisuusriski koske esimerkiksi aiemmin tai myöhemmin tuotuja eriä samanlaista tuotetta, Neffling kertoo.

– Jos tavarassa on turvallisuuspuutteita, Tukes antaa yritykselle päätöksen poistaa tuote myynnistä. Vaarallisimpien tuotteiden tapauksessa vaadimme, että tuote vedetään pois kuluttajilta. Silloin yrityksen tulee ilmoittaa takaisinvedosta ja kuluttaja voi palauttaa tuotteen myyjälle, Kerttula vastaa.

– On hyvä miettiä, missä on säästetty, jos tavara on erityisen halpa. Olemme yrittäneet viime vuosina viestiä paljon kuluttajille, että jos tuote hankitaan EU:n ulkopuolelta suoraan, valvonta ei ole samanlaista, kuin suomalaisista kivijalkakaupoista tai verkkokaupoista, Kerttula sanoo.