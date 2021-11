"Chilen Bolsonaro" on vahva ehdokas presidentiksi – Chileläiset äänestävät kahtiajakautuneissa vaaleissa

Presidenttikandidaatteja on seitsemän, joista mielipidemittauksia on johtanut laitaoikeistolainen Jose Antonio Kast. Hänen vahvin haastajansa on entinen opiskelijajohtaja, vasemmiston 35-vuotias Gabriel Boric.

Vihreiden arvojen kannattaja vastaan maahanmuuttokriitikko

Profiileiltaan Kast ja Boric eroavat toisistaan suuresti. Kast on vanhoillisten arvojen kannattaja, joka on suhtautunut kriittisesti maahanmuuttoon ja kampanjoinut turvallisemman Chilen puolesta. Häntä on verrattu esimerkiksi Donald Trumpiin ja Jair Bolsonaroon, mutta etenkin vaalien alla hänen esiintymisensä on ollut verrokkejaan pidättyväisempää.