Ensi vuonnakin riittää arkivapaita – näin helposti järjestät itsellesi pitkät lomat parilla vapaapäivällä

Arkeen osuu virallisia pyhäpäiviä ensi vuonna saman verran kuin tänä vuonna, eli kahdeksan kertaa. Yhteensä juhla- ja pyhävapaita on viikon keskellä kymmenen.

Ensimmäinen arkivapaa on luvassa heti vuoden ensimmäisenä päivänä uudenvuodenpäivänä, joka on tiistai. Seuraava arkivapaa onkin sitten vasta pitkäperjantaina 19. huhtikuuta. Pääsiäinen on ensi vuonna vasta huhtikuun kolmannella viikolla.