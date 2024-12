Vuodelle 2025 osuu täydet 10 arkipyhää – hyödynnä vapaat näin!

Vuosi 2025 sisältää maksimimäärän arkivapaapäiviä.

Suomalaisessa kalenterissa on arkipäivälle mahdollisesti osuvia vapaapäiviä yhteensä 11, mutta 1–4 niistä sijoittuu aina viikonloppuun. Vuonna 2025 arkivapaita on 10 eli kyseessä on maksimimäärä arkeen osuvia juhlapyhiä.

Arkipyhät vuonna 2025 1.1.2025 uudenvuodenpäivä (keskiviikko) 6.1.2025 loppiainen (maanantai) 18.4.2025 pitkäperjantai (perjantai) 21.4.2025 toinen pääsiäispäivä (maanantai) 1.5.2025 vappupäivä (torstai) 29.5.2025 helatorstai (helatorstai) 20.6.2025 juhannusaatto (perjantai) 24.12.2025 jouluaatto (keskiviikko) 25.12.2025 joulupäivä (torstai) 26.12.2025 tapaninpäivä (perjantai)

– Kalenterimme viikkojaon vuoksi kaikki yksitoista mahdollista arkipyhää eivät koskaan satu samana vuonna arkipäivälle. Tavallisina vuosina arkivapaita voi olla 7–10 ja karkausvuosina 8–10, selvittää erikoissuunnittelija Asko Palviainen Yliopiston almanakkatoimistosta Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Kirkollisista juhlapäivistä osa osuu aina viikonloppuun. Valtiollisia juhlapäiviä ovat itsenäisyyspäivä ja vappu, jotka voivat osua niin viikonloppuun kuin arkeenkin. Näiden lisäksi juhannusaatto ja jouluaatto ovat useimmilla työehtospimukseen merkittyjä vapaapäiviä.

Vuoden 2025 arkivapaapäivät

Tammikuu

Ensi vuoden ensimmäinen arkivapaa on heti uudenvuodenpäivä 1.1., joka osuu keskiviikolle.

Jo maanantaina 6.1. koittaa seuraava arkivapaa loppiaisena. Tämä tarkoittaa, että moni työntekijä pääsee aloittamaan vuoden 2025 kahdella nelipäiväisellä viikolla.

Vinkki: Jos pidät lomaa 2.–3.1., saat nauttia kuuden päivän vapaaputkesta.

Huhtikuu

Seuraavat arkivapaat ovat pääsiäisenä huhtikuussa: pitkäperjantaita vietetään 18.4. ja toinen pääsiäispäivä on maanantaina 21.4.

Vinkki: Ottamalla lomaa ennen pitkäperjantaita tai toisen pääsiäispäivän jälkeen, saat pidennettyä vapaaputkeasi.

Toukokuu

Toukokuussa on myös kaksi arkivapaapäivää: torstaina 1.5. vietetään vappua, ja helatorstaita vietetään 29.5.

Vinkki: Jos pidät lomaa perjantaina 2.5. tai perjantaina 30.5., saat nauttia neljän päivän viikonlopusta.

Kesäkuu

Kesäkuussa vietetään juhannusta, jolloin perjantai 20.6. on useimmilla vapaapäivä.

Joulukuu

Itsenäisyyspäivä 6.12. osuu vuonna 2025 lauantaille, joten siitä arkivapaapäivää ei heru.

Vuonna 2025 jouluaatto 24.12. on keskiviikko, joulupäivä 25.12. torstai ja tapaninpäivä 26.12. perjantai.

Vinkki: Jos pidät lomaa myös maanantain 22.12. ja tiistain 23.12., saat nauttia joulunpyhistä viikon mittaisella lomalla.

