Jopa 10 päivän vapaaputki neljällä lomapäivällä – näin maksimoit lomasi vuonna 2024

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Pitkäperjantaita seuraava maanantai on niin ikään perinteisesti arkivapaa. Vuonna 2024 toinen pääsiäispäivä on 1. huhtikuuta.

Toukokuu

Joissain työehtosopimuksissa tai työpaikoilla on saatettu myös erikseen sopia, että vappuaattokin on vapaapäivä, jolloin yhdeksän päivän lomaputken voisi saada vain kolmen lomapäivän turvin.

Kesäkuu

Heinä- ja elokuu

Syys-marraskuu

Joulukuu

Joulun juhlinta osuu vuonna 2024 keskelle viikkoa, joulupäivän ollessa keskiviikko ja tapaninpäivän torstai. Joissain työehtosopimuksissa tai työpaikoilla on saatettu myös erikseen sopia, että jouluaattokin on vapaapäivä, jolloin arkipyhiä olisi peräti kolme peräkkäin keskellä viikkoa.

Uudenvuoden päivä 2025 on keskiviikko, jonka lisäksi joissain työehtosopimuksissa tai työpaikoilla on saatettu myös erikseen sopia, että uudenvuodenaattokin on vapaapäivä. Vuonna 2024 uudenvuodenaatto on tiistai, jolloin myös vuoden vaihtuessa itselleen voi järjestää peräti kymmenen päivän vapaaputken joko neljän tai kolmen lomapäivän avulla, sillä myös loppiainen sijoittuu sopivasti kyseisen vapaaputken perään.