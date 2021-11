VR otti koronapassin käyttöön – näissä tilanteissa sitä vaaditaan

Koronapassi tarkistetaan ravintolavaunun kassalla yli 16-vuotiailta ravintolavaunun asiakkailta. Linnamaan mukaan passien tarkastaminen on sujunut pääasiassa ripeästi.

– Ruuhkaisissa junissa on mennyt hieman enemmän aikaa, joten odotusaika ravintolavaunussa on saattanut pidentyä.

Linnamaan mukaan omalle paikalle tehtyjen ruokatilauksien määrä on kasvanut merkittävästi.

– Tilauksia on tehty joka junassa. Takana on kuitenkin vasta niin lyhyt aika, etteivät tarkemmat luvut ole päivittyneet järjestelmiin.

Saako ravintolavaunun läpi kävellä ilman passia?

Koronapassia ei tarvitse käyttää niillä junavuoroilla, joissa on ravintolavaunun sijaan kärrymyynti. Kärrymyynnistä voi ostaa kaikkia muita tuotteita paitsi alkoholia.

– Vaikka ravintolavaunusta ei itse ostaisi mitään, tulee koronapassi esittää silti. Tai jos seurueesta yksi tekee kaikkien puolesta tilaukset, on muiden silti esitettävä koronapassi. Mutta ravintolavaunussa ollaan pääosin vain silloin, kun ravintolavaunussa asioidaan, sillä istumapaikkoja on rajattu määrä.

Ravintolavaunun läpi on kuitenkin mahdollista kävellä esittämättä passia.

Linnamaan mukaan koronapassin käyttöönotto on johtanut runsaaseen palautemäärään. Asiakkailta kertynyt palaute on ollut pääasiassa myönteistä.

– Kaikkia kanavia pitkin on tullut hyvää palautetta. Myös negatiivista palautetta on tullut ja palautetta on annettu myös kasvotusten konduktööreille.