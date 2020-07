VR, HSL ja EK: Etätyösuositus päättyy – näillä keinoilla työpaikoille pääsee julkisilla liikennevälineillä turvallisesti

Matkustajamäärät kasvussa, huoli liikenteestä laskenut hieman

VR:n kyselyn tulosten perusteella junamatkustaminen huolestuttaa edelleen, mutta huoli on hieman vähentymään päin. Vastaajista 19 prosenttia on huolissaan junalla matkustamisesta, 48 prosenttia hieman huolissaan ja 31 prosenttia asiakkaista ei ole ollenkaan huolissaan.

– On luonnollista, että huolta on yhä ilmassa. Me teemme kuitenkin kaiken voitavamme liikenteen turvallisuuden eteen: tehostetun siivouksen lisäksi muistutamme asemilla, pysäkeillä ja liikennevälineissä matkustajia näkyvästi turvallisesta matkustamisesta. Metroasemilla on myös saatavilla käsidesiä, HSL:n Rihtniemi sanoo.