Von Hertzen Brothers ja Luonnonperintösäätiö yhdistävät voimansa metsäalueen hankkimiseksi ja suojelemiseksi

Kampanja käynnistyy taidehuutokaupalla, jossa myytävät taideteokset on luotu Von Hertzen Brothersin tulevan Red Alert in the Blue Forest -levyn innoittamana.

Projektissa on mukana 12 kotimaista kuvataiteilijaa, ja kukin taiteilija on tehnyt levyn kappaleesta oman näkemyksensä mukaisen taideteoksen. Teokset huutokaupataan online-huutokaupalla, jonka tuotto ohjataan lyhentämättömänä mahdollisimman monimuotoisen etelä-suomalaisen metsäalueen hankintaan ja suojeluun.

– Eteläsuomalaisista metsistä vain alle 3 prosenttia on rauhoitettuja ja nekin hajallaan pieninä sirpaleina. On vaikea uskoa, että kenenkään mielestä tämä on hyvä ja kestävä tilanne. Siksi koimme pakottavaa tarvetta tehdä yhtyeenä asialle jotakin ja kutsuimme tuntemiamme ja arvostamiamme taiteilijoita mukaan tempaukseen, jolla alamme kerätä varoja yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa suojellaksemme mahdollisimman suuren kaistaleen koskematonta, luonnonarvoiltaan merkittävää ja monipuolista metsää, he kertovat kampanjan taustoista tiedotteessa.