Erika Vikman, Alexander Stubb ja Jorma Uotinen selvittävät sukujensa saloja – presidentti kuulee lapsinerona vaikuttaneen esi-isänsä tarinan

Sarjassa käydään läpi kunkin sukuhistorioiden salaisuuksia, jotka voivat yllättää ja saada miettimään omaa identiteettiä uudesta näkökulmasta. Tunteita tulee laidasta laitaan, sillä menneisyyden sukulaisiin tutustuminen ei ole aina helppoa. Ohjelmaa luotsaa tuttuun tapaan Marja Hintikka.

Tällä kertaa matka vie aina Kristiinankaupungista Kuopioon ja Ruotsinpyhtäältä Virginiaan.

Sukuni salat pohjautuu brittiläiseen menestysformaattiin Who Do You Think You Are?. Kaikille päähenkilöille on tehty MyHeritagen DNA-testit, jotka osaltaan ovat auttaneet avaamaan suvun tarinoiden taustoja.

Jakso 1/10: Alexander Stubb

Alexander Stubb kokee, että hänen haasteenaan on aina ollut yksi X ja kaksi B:tä nimessä liikaa. Minkä varaan identiteettimme rakentuu? Yllätyksekseen Alexander kuulee lapsinerona vaikuttaneen esi-isänsä tarinan, jonka elämä saa mustanpuhuvan käänteen. Minkä perässä hänen toinen esi-isänsä on muuttanut Ruotsista Suomeen?

Jakso 2/10: Erika Vikman

Erika Vikman tunnetaan rohkeana laulajana, joka on valmis kapinoimaan perinteistä naisen roolia vastaan. Mistä tulee Erikan vahva oma visio omasta tyylistä ja varsinkin omasta tiestä, joka ei ole koskaan noudattanut hillityn naisen muottia? Selviää, että syntisten pöytä on ollut tässä suvussa katettuna aikaisemminkin. Erikan tarinassa pohditaan ylisukupolvista naisen mallia ja ennen kaikkea naisia, jotka näihin malleihin eivät halunneet koskaan astua.

Jakso 3/10: Sean Ricks

Sean Ricks on Yleisradion ajankohtaistoimittaja Tampereelta, joka on tullut tutuksi Perjantai-ajankohtaisohjelmasta. Sean asui elämänsä ensimmäiset neljä vuotta New Yorkissa, mutta isän kuoleman jälkeen muutti äitinsä ja siskonsa kanssa Suomeen. Hänen afroamerikkalaiset, isän puolen juurensa ovat Seanille täysi mysteeri. Juuriinsa tutustuessaan Sean matkustaa Amerikkaan asti ja tapaa vuosien jälkeen perheenjäseniään.

Jakso 4/10: Jorma Uotinen

Jorma Uotinen on kaikkien suomalaisten tuntema tanssitaiteilija ja koreografi. Porissa lapsuutensa viettänyt legenda syttyy yrittäjyydestä ja on aina valmis puhumaan sydämen sivistyksen puolesta, ja jaksossa selviää, mille vuosisadalle asti Jorman sivistyksen juuret kantavat. Jorma yllättyy kuullessaan, mistä päin Suomea hänen juurensa löytyvät Porin lisäksi.

Jakso 5/10: Anna Puu

Anna Puu on rakastettu suomalainen laulaja ja lauluntekijä. Annan jaksossa selviää, virtaako hänen suonissaan oletettu aatelinen veri. Samalla kuljetaan traagisten kokemusten polkua esiäidin vaiherikkaiden vuosien läpi. Anna saa kokea aidon 1800-lukulaisen kartanonrouvan elämää.

Jakso 6/10: Saimi Hoyer

Saimi Hoyer on kansainvälinen huippumalli, joka on tehnyt uraa muun muassa Pariisissa, Milanossa ja New Yorkissa. Suomeen muuton jälkeen hänestä tuli vahva Punkaharjun kulttuurin ja luonnon puolestapuhuja ja todellinen vaikuttaja. Miten pitkälle Saimin historiaan kulkee rohkeus kulkea omaa tietään? Ja onko Saimin kaltaisia tienraivaajia kulkenut juurilinjoissa aikaisemminkin?

Jakso 7/10: Juha Tapio

Juha Tapio on kaikkien suomalaisten tuntema laulaja-lauluntekijä, joka on koskettanut kuulijoita jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Juha Tapio herkistyy kuullessaan esi-isänsä murtuneesta mielestä. Toisessa tarinassa hän pääsee laskeutumaan satojen metrien syvyyteen kuulemaan Amerikkaan muuttaneen esi-isänsä värikkäistä vaiheista.

Jakso 8/10: Elias Salonen

Elias Salonen on suomalainen näyttelijä, joka on työskennellyt niin elokuvissa, televisiossa kuin teatterissa. Hän pohtii, onko suvussa luovia henkilöitä jo ennen häntä. Elias yllättyy esi-isänsä merellisestä seikkailusta ja pääsee tutkimaan toisen esi-isänsä mittavaa keräilykokonaisuutta. Mikä on ollut esi-isän intohimon kohde, jolle hän uhrasi koko elämänsä?

Jakso 9/10: Hannele Lauri

Hannele Lauri on rakastettu näyttelijätär. Hän on tullut tunnetuksi jo yli 40 vuoden ajan sekä teattereiden lavoilla että useiden televisioroolien kautta. Hannele kuulee sukunsa voimakastahtoisista persoonista, jotka seuraavat omaa polkuaan ja tekevät selvitäkseen mitä täytyy. Hannele pääsee isoisoäitinsä karjalaisten kyynelien äärelle ja tutustuu todelliseen aikansa vaikuttajaan.

Jakso 10/10: Von Hertzen Brothers

Von Hertzen Brothers on suomalainen kolmen veljeksen muodostama rockbändi, mutta mistä tulee sukunimi von Hertzen? Kuinka kauas ajassa veljekset matkustavatkaan sukunimen mysteeriä selvittäessään? Ja onko veljeskolmikko lopulta niin paljasjalkaisia helsinkiläisiä kuin he olettavat? Jonne, Mikko ja Kie päätyvät koko Suomen tuntemaan rakennukseen, jossa heidän esivanhempansa ovat asuneet.