Suomeen uusi suojelualue runoilija Kirsi Kunnaksen kunniaksi – kantaa nimeä Tiitiäisen metsä

–Metsä on kokonainen oma maailmansa täynnä metsäluonnon vilkasta elämää ja sen tapahtumia, ja me ihmiset olemme osa sen olemusta. Me olemme metsäkansaa. Onhan metsä muovannut ajatteluamme ja aistejamme pitkän yhteisen historiamme aikana, muistuttaa Kirsi Kunnas.