Voisiko ruoan hinta jopa tuplaantua? Asiantuntijat eivät usko ministeri Lintilän arvioihin Ylelle: "Jopa 10 prosentin nousu olisi iso juttu"

– On arvioitu, että jos tällä hetkellä ruokakassin hinta on noin 11 prosenttia ihmisten palkasta tai tuloista, niin se tulee lähes tuplaantumaan yli 20 prosenttiin, Lintilä sanoi Ylelle.

– Ei nyt ihan näin suuresta noususta puhuta. Suuruusluokka on tämän hetkisten arvioiden 5–10 prosenttia, jos puhutaan ruoan hinnan noususta tämän vuoden aikana.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi on samoilla linjoilla. Hän arvioi ruoan hinnan nousevan tänä vuonna 5–10 prosenttia.

Taustalla Elintarviketeollisuuden arvio

– Kilpailulain mukaisesti emme voi ottaa, emmekä ota kantaa ruoan hintaan tai sen kehitykseen. Olemme esittäneet huolemme, että tilanteen pitkittyessä kriisillä on vakavia vaikutuksia koko ruokaketjuun.

– Kun osuus (ruokamenojen osuus käytettävissä olevista tuloista) on nykyisin on noin 11 prosenttia, niin se varmasti tulee nousemaan. Ja vaarana on, että se kohoaa jopa lähelle 20 prosenttia, Käkelä sanoo.