Voiko uida, jos vedessä on vähän sinilevää? Kaksi helppoa tapaa tunnistaa haitallinen sinilevä

Sinilevä runsastuu kesäkuumalla

Sinilevä on luonnollinen osa vesistöjä ja sitä on kaikenlaisissa vesistöissä. Jos ravinteita on liikaa, runsastuu sinileväkin liikaa. Vuorion mukaan ne voivat silloin tuottaa erilaisia levämyrkkyjä ja niistä on siinä mielessä haittaa.