Sinilevästä tehtyjen havaintojen määrä nousi tällä viikolla koko vuoden huippulukemiin sekä sisävesillä että rannikolla, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Sinilevähavaintojen huippu ajoittuu yleensä heinä–elokuuhun ja huipun osuminen syyskuulle on hyvin poikkeuksellista.

Sisävesillä sinilevähuippu on ajoittunut syyskuulle vain kaksi kertaa vuosituhannen vaihteen jälkeen. Rannikon merialueilla havaintohuippu ei ole koskaan aiemmin ollut vasta syyskuussa.