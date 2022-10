Voiko sähköauton renkaat vaihtaa itse? – "Se, että luulee osaavansa, ei riitä"

Kysymys: Mitä sähköauton renkaita vaihtaessa pitää muistaa? Voiko autonsa rikkoa, jos toimiikin väärin?

Vastaus: Kaikkien autojen kohdalla olennaisia asioita ovat käyttöohjekirjaan tutustuminen, riittävä osaamistaso, huolellisesti valittu vaihtopaikka sekä asianmukaiset työkalut. Sähköautojen kohdalla näiden merkitys korostuu entisestään.

Periaatteessa autoon kuin autoon – siis käyttövoimasta riippumatta – saa tehdä itse kaikkia niitä huoltotoimenpiteitä, jotka neuvotaan käyttöohjekirjassa. Jos pyörän vaihtaminen on siellä kielletty, ei puuhaan pidä ryhtyä. Jos taas pyöränvaihtoon on annettu ohjeet, voi toimenpiteen tehdä, kunhan noudattaa tarkasti ohjeita.

Näiden perusasioiden on oltava kunnossa

Onnistuneen pyöränvaihdon perustana on, että käytettävissä on asianmukainen paikka ja työvälineet. Myös osaamista tarvitaan – se, että luulee osaavansa, ei riitä. Mikäli nämä perusasiat eivät ole kunnossa, on vaihtotyö syytä jättää ammattilaisille. Kuten olen aiemmin kirjoittanut, valitettavasti sekään ei ole aina tae siitä, että asiat tehtäisiin, kuten pitäisi.

Vaihtopaikan tulisi olla tasainen ja kova, jotta vältetään auton liikkuminen ja tunkin osalta kaatuminen tai maahan painuminen. Olennaiset työkalut ovat pyöräkiilat, ristikko- ja momenttiavaimet sekä kunnon tunkki asianmukaisella nostotyynyllä varustettuna. Myös paineilmaa ja laadukas rengaspainemittari tarvitaan, jotta paineet saadaan säädettyä oikeanlaisiksi.

Sekä vaihtopaikan että työkalujen kunnollisuus on tärkeää kaikkien autojen kohdalla, mutta erityisesti ne korostuvat sähköautoon pyöriä vaihdettaessa. Sähköautojen omamassa on akuston vuoksi selvästi vastaavia polttomoottoriautoja suurempi. Tämä on huomioitava esimerkiksi tunkkia valittaessa eli tunkin nostokyvyn tulee olla riittävä ja mieluummin selvästi yli- kuin alimitoitettu.

Huolellisuutta tarvitaan

Kun tunkkia sovitetaan auton alle, on kaikissa autoissa tärkeää käyttää valmistajan määrittelemiä nostokohtia. Nostotyyny tulee sovittaa nostokohtaan huolellisesti ja samalla varmistaa, ettei se noston aikanakaan pääse painamaan tai osumaan mihinkään muualle.

Tämä edellyttää, että renkaanvaihtaja oikeasti katsoo auton alle tunkkia asettaessaan sekä noston aikana. Se, että vain potkaisee tunkin puolihuolimattomasti auton alle, ei riitä.

Sähköautojen kohdalla huolimattomasti tai väärään paikkaan asetettu tunkki saattaa hyvinkin rikkoa akustoa tai korkeajännitekaapeleita, joita kulkee monissa autoissa helmojen sisällä.

Pyöräkoot suurentuneet

Oman haasteensa pyöränvaihtoon monien nykyautojen kohdalla tuo pyöräkokojen suurentuminen – sanoisin, että erityisesti tämä korostuu monissa sähköautoissa.

20-tuumainen, leveä pyörä, painaa huomattavasti enemmän kuin tavallisen perheauton perusmallin 15- tai 16-tuumainen. Näin ollen pulttien tai muttereiden irrottamisen jälkeen painavan pyörän pois ottaminen paikaltaan saattaa olla hyvinkin hankalaa – uuden paikalleen laittamisesta puhumattakaan. Näissä tilanteissa pyöränvaihdon avuksi kehitetyistä ohjuri- ja kannatustapeista on hyötyä.

Onko autossasi ilmajousitus?

Mikäli autossa on ilmajousitus, on myös sen olemassaolo – käyttövoimasta riippumatta – huomioitava pyöriä vaihdettaessa. Osassa ilmajousitettuja autoja on erikseen jack-mode, joka on kytkettävä päälle ennen auton nostamista. Osa järjestelmistä puolestaan tunnistaa nostamisen automaattisesti ja osaavat valmistella jousituksen siihen.

Mikäli autoa nostaa ohjeistusten vastaisesti, voivat ilmapalkeet tyhjentyä ja niiden puristuspannat irrota. Myös releen tai kompressorin vaurioituminen sekä säätöjen raja-arvojen katoaminen ovat mahdollisia.

Jousituksenkin osalta on olennaista perehtyä juuri kyseisen auton käyttöohjekirjaan ja toimia sen ohjeiden mukaisesti.