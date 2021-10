Tässä 14 mokaa, joihin kokematon tai osaamaton renkaanvaihtaja helposti sortuu – yhdessä asiassa ei kannata luottaa auton ohjekirjaan

Vastaus: Yksinkertaiselta vaikuttava renkaidenvaihto on yllättävän monimutkainen toimenpide. Onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan hyvä paikka, oikeat työkalut ja osaamista.

Huolimattomasti tehdyn renkaanvaihdon seurauksena pyörä saattaa irrota, mistä aiheutuu erittäin vakava vaaratilanne liikenteessä. Myös itse vaihtotapahtumaan liittyvät riskit on otettava huomioon, jotta vältetään varmimmin paitsi renkaanvaihtajan loukkaantuminen, myös auton tai työkalujen vaurioituminen.

Katso: Näin vaihdat renkaat autoosi oikein:

Näissä asioissa osaamaton renkaanvaihtaja tyypillisimmin mokaa

1. Vaihtopaikka

2. Auton paikallaan pysyminen

Auton paikallaan pysyminen tulee varmistaa ennen renkaanvaihdon aloittamista. Kytke seisontajarru ja ykkösvaihde. Käytä pyöräkiiloja. Jos vaihdat vasenta eturengasta, on pyöräkiilojen oikea paikka oikean takarenkaan ympärillä eli aina vastakkaisessa kulmassa.

3. Tunkki

Auton oma tunkki (mikäli sellainen autossa sattuu olemaan) on usein tosi heppoinen ja tarkoitettu lähinnä pyörän hätävaihtoon tien päällä. Kun kausivaihdon yhteydessä vaihdetaan kaikki neljä pyörää, joutuu auton oma tunkki liian koville. Renkaanvaihtajan tulisikin hommata kunnon tunkki ja huolehtia sen kunnosta.

4. Nostokohdat

Väärä nostokohta aiheuttaa vaurioita autoon ja tekee nostosta vaarallista. Oikeat nostokohdat on neuvottu auton käyttöohjekirjassa.

5. Nostotyyny

Tunkin ja auton välissä tulee aina käyttää nostotyynyä. Ilman nostotyynyä auton maalipinta kärsii ja seurauksena on ajan myötä ruostevaurio.

6. Pulttien tai muttereiden löysäys

Jos yrität löysätä kireässä olevia pultteja tai muttereita vasta sitten, kun auto on jo nostettu ylös, joutuu tunkki suunniteltua kovemmalle rasitukselle. Myös tunkin kaatumisvaara kasvaa. Pyöränpultteja tai -muttereita kannattaakin löysätä hieman jo ennen auton nostamista ylös.

Olennaista on myös huomata, että momenttiavain on tarkoitettu vain pulttien tai muttereiden kiristämiseen. Jos avainta käytetään eri käyttötarkoitukseen kuin on suunniteltu, se saattaa vaurioitua.