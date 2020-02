Voiko pomo pakottaa ulkomaanmatkalle koronaviruksen riehuessa maailmalla? Lääkäri selventää, millaisia vaikutuksia koronaviruksella on suomalaisilla työpaikoilla

Jos kohdemaahan on matkustuskielto, maahan ei matkusteta – oli työmatka kuinka tärkeä tahansa. On kuitenkin olemassa myös koronaviruksen suhteen riskialttiita maita, joissa matkustuskieltoa ei ole asetettu. Tällaisissa tilanteissa työnantajan on hyvä pohtia, onko matka riskin arvoinen.