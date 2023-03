Voiko poliisi puuttua poliitikkoihin kohdistuviin mielenosoituksiin? Rikosoikeuden asiantuntija peräänkuuluttaa yhtä perusoikeutta

Hyttinen sanoo, että vaikka poliisin tehtävänä onkin estää rikoksia, poliisin tehtävänä on myös turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

– Kun puhumme kunnianloukkausrikoksesta tällaisessa kontekstissa, missä väitetty uhri on merkittävä vallankäyttäjä, on yksioikoista ajatella pelkkää rikosten ehkäisemistä. Pitäisi huomioida myös kokoontumisvapaus ja sananvapaus, jotka ovat ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa turvattuja oikeuksia, Hyttinen sanoo.

Sananvapaus kattaa myös provokatiiviset ilmaukset

Kunnianloukkaus on määritelty Suomen rikoslaissa. Kunnianloukkausrikokset voivat olla joko sellaisia, että ilmaisussa esitetään valheellinen tieto tai vihjaus tai sellaisia, että muutoin halvennetaan tai solvataan toista.

– Sananvapautta turvataan erityisesti tilanteissa, joissa väitetyn kunnianloukkauksen kohteena on merkittävä vallankäyttäjä, oli se sitten poliittinen vallankäyttäjän tai taloudellinen vallankäyttäjä, Hyttinen sanoo.

Hyttinen sanoo, että sananvapauden rajat määrittyvät pitkälti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella. Myös korkein oikeus on usein linjannut, että sananvapaus kattaa myös provokatiiviset ja shokeeraavat ilmaukset.

– Solvaustyyppisissä kunnianloukkauksissa, kun ne kohdistuvat merkittäviin vallankäyttäjiin, kynnys puuttua rikosoikeudellisesti on todella korkea, hän sanoo.

Turkin presidentiltä selvitettävä, onko tällä rangaistusvaatimuksia

Hyttinen sanoo, että jos kovin hanakasti aletaan rajoittaa sananvapautta ennakolta, se on yhteiskunnallisesti vaarallinen tie.

– Siihen pitää suhtautua hyvin varauksellisesti, olkoonkin, että poliisilla on tehtävä estää ennakolta rikoksia. Poliisin on turvattava myös sananvapautta. Se nyt vaan on meidän yhteiskuntajärjestyksessä ihan keskeistä poliittisen järjestelmän toimivuuden vuoksi, hän sanoo.