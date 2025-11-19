Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää edelleen havaintoja 30-vuotiaasta Espoon Otaniemessä asuvasta Julian Jeronimo Bañuelosista.

Julian Jeronimo Bañuelosin tiedetään ennen katoamistaan viettäneen aikaa Teurastamon alueella Helsingissä.

Poliisin mukaan hänet on nähty viimeksi Kalasatamassa sunnuntaina 2. marraskuuta aamuyöllä.

Tuorein havainto hänestä on merialueen välittömästä läheisyydestä pienvenesatamasta osoitteesta Capellanranta 2.

Miestä etsitty vedestä

Poliisin mukaan kadonnutta miestä on etsitty Kalasataman alueella vedestä.

Etsintöihin on osallistunut yksiköitä poliisista ja Rajavartiolaitoksesta sekä muun muassa Rajavartiolaitoksen helikopteri. Lisäksi etsintöihin on osallistunut poliisikoiria.

Rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan etsintöjä on suoritettu kattavasti eilen tiistaina oletetun katoamispaikan lähialueilla.

− Vesistöetsintöjä on suoritettu jo aikaisemmin, ja niitä on jatkettu tänään keskiviikkona. Nyt on arvioitavana, miten etsintöjä on tarkoituksenmukaisinta jatkaa, Kallio sanoo tiedotteessa.