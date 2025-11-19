Miehen kuolinaika ei ole tiedossa.
Lohjalta on löytynyt kuollut mies. Asiasta kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi, joka sai asiasta tiedon keskiviikkona 19. marraskuuta.
Kuollut täysi-ikäinen mies löytyi junaradan läheisyydestä Nummelasta.
Poliisin mukaan on mahdollista, että aiemmin tapahtumapaikan ohi kulkenut "juna on voinut osua mieheen".
Tapahtumien tarkka kulku tai aika ei ole poliisin tiedossa.
− Tapahtuneen selvittäminen on aloitettu kuolemansyyn selvittämisenä. Mikäli tutkinnan aikana esiin tulee rikokseen viittaavia seikkoja, nimike voi muuttua, sanoo komisario Markus Ramstedt tiedotteessa.