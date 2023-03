Asiantuntija mielenosoittajien nuken poistamisesta: Mielenosoitusmuistio on voitu tulkita ohjeeksi poliisissa, vaikkei sitä ole sellaiseksi tarkoitettu

"Vaikea välttyä ajatukselta"

– On vaikea välttyä ajatukselta, että on tietynlaisia tarkoitusperiä tällä muistion laatimisella. Ehkä pyritään puuttumaan ennaltaehkäisevästi tilanteisiin, joista voisi seurata samanlaisia ongelmia kuin Ruotsissa Nato-prosessin aikana, sanoo Hyttinen.

Hyttinen: Sananvapausargumentaatio sivuutettu

Apulaisprofessori Hyttisen mukaan on asiallista, että Poliisihallituksessa annetaan lainsäädäntöä käsitteleviä muistioita. Mielenosoitusmuistionkin sisältö on hänen mukaansa pitkälti neutraalia lakitekstiä, ja muistiossa käsitellään myös asiallisesti kokoontumis- ja ilmaisunvapautta, jotka ovat perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia.

Kuitenkin tunnistettavan nuken loukkaavaa käsittelyä koskevassa kohdassa mainittu kunnianloukkausepäily on hänen mukaansa yksioikoinen. Yksilön kunnian suoja on kohdassa vahvasti hänen mukaansa painottunut eikä merkittävää poliittista valtaa käyttävän henkilön kohdalla voi lähtökohtaisesti kunnianloukkauksen tunnusmerkistö täyttyä.

Presidentin kunnianloukkauksen estäminen "huono argumentti"

– Vetoaminen kunnianloukkauksen ennaltaehkäisemiseen, kun on kyse merkittävistä poliittisista vallankäyttäjistä, se on minusta huono argumentti yhteiskunnassa. Siinä voi aiheuttaa enemmän yhteiskunnallista vahinkoa kuin hyötyä, hän sanoo.

Turkin omassa lainsäädännössä presidentin kunnian loukkaaminen on rangaistavaa. Suomen Nato-prosessin yhteydessä on myös tullut ilmi, että maa on pyytänyt Suomea luovuttamaan sellaisia ihmisiä, jotka on Turkissa tuomittu presidentin kunnianloukkauksesta. Suomi ei ole suostunut pyyntöihin.