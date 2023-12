Onko poliitikon nimittäminen fasistiksi kunnianloukkaus? Näin kommentoi rikosoikeuden professori

– Tästä on aika vakiintunuttakin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä. On selvää, että jos tällaista ilmaisua käytetään poliitikkoon tai julkisuuden henkilöön kohdistuvassa kritiikissä, kriittisten kommenttien sallittavuus on laajempi ja heidän pitää kestää laajempaa kriittistä kielenkäyttöä suhteessa toimintaansa, hän sanoo.

– Tämäntyyppisessä tilanteessa itse ajattelen, että merkitystä on etenkin sillä, missä yhteydessä viesti on esitetty. Onko viestin tarkoitus loukata, halventaa ja henkilökohtaisesti loukata henkilöä, vai onko se sijoitettavissa toisenlaiseen yhteyteen ja liittyykö se johonkin laajempaan keskusteluun.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) on tehnyt rikosilmoituksen siitä, että koomikko Iikka Kivi kutsui häntä fasistiksi. Rikoskomisario Juha-Matti Suominen Helsingin poliisista kertoo, että kuvaukseen sopiva tapaus on esitutkinnassa, muttei vahvista tai kiellä, onko kyse juuri tästä tapauksesta.

"Järeä prosessi pieniin asioihin"

Laveus kuormittaa poliisia

– Se "muuten halventaa" voi olla melkein mitä vaan, eli sitä ei ole mitenkään täsmennetty. Silloin kyse on hyvinkin laveasta tunnusmerkistöstä, joka on minusta aika ongelmallinen ja kuormittaa aika paljon jo valmiiksi kuormittunutta poliisia. Monentyyppisistä halventavista teoista tehdään rikosilmoituksia ja poliisilla on esitutkintapakko, joten niitä on sitten pakko lähteä tutkimaan. Voi olla, että vähäisiä resursseja kannattaisi käyttää vähän toisentyyppisten rikosten tutkintaan, Melander sanoo.