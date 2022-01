Voiko Pfizerin kehittämä koronalääke muuttaa pandemian suuntaa? Tällaiset sen todelliset hyödyt ovat

Yhtiö on kehittänyt uuden pillerinä otettavan koronalääke Paxlovidin. Se on toinen suun kautta otettavista koronalääkkeistä, jonka Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt hätäkäyttöön Euroopassa. Varsinaista myyntilupaa lääkkeellä ei kuitenkaan vielä ole.