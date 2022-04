Voiko Orbánin Unkari estää Suomen Nato-hakemuksen? Tutkija: "Mahdollisuus, että asettavat kapuloita rattaisiin"

Kaikkien 30 Nato-maan olisi hyväksyttävä Suomi sotilasliiton jäseneksi, jos Suomi Natoon hakee. Unkarin välit Suomeen ovat olleet huonot, kun Suomi on kritisoinut maata johtavaa Orbánia ja tämän puoluetta näiden demokratiaa hiekentäväksi katsotuista toimista.

– On mahdollista, että he asettuvat poikkiteloin tai ainakin hidastavat jäsenyysneuvottelua juuri siinä kohtaa, kun Suomella on kiire, Miklossy arvioi.