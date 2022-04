Kommentti: Unkari joutuu yhä enemmän eristyksiin Euroopassa

Kaikki oleelliset puoluetta hyödyttävät muutokset lakeihin on tosin jo tehty, valtion omaisuutta on säätiöitetty, tiedotusvälineet on siirretty puolueelle uskollisten tahojen hallintaan ja valvontaan, EU:n tukirahojen käytöstä muilla puolueilla ei ole mitään sanottavaa. Euroopan unionin johdolle Orbán aiheuttaa yhä enemmän harmaita hiuksia.