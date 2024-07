Murehtiiko lapsi kaverisynttäreitä? Tärkeät vinkit vanhemmille

Lapsen huoli siitä, että kukaan ei tule hänen kaverisynttäreilleen, on vuodesta toiseen kestoaihe Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa. Lapset saattavat pelätä asiaa, vaikka heille ei olisi koskaan aiemmin käynyt näin, kertoo MLL:n vanhemmuuden tuen asiantuntija Anna Puusniekka .

– Tällainen huoli usein kertoo jotakin lapsen asemasta omassa vertaisryhmässä. Hänellä todennäköisesti on sellainen kokemus, että hänellä ei ole kavereita, hän ei kuulu porukkaan tai hänet jätetään ulkopuolelle. Jos lapsi tuo esille tällaisia ajatuksia, aikuisten olisi tärkeä selvittää, mistä on kyse. Esimerkiksi opettajalta voi kysyä, millaisena hän näkee lapsen aseman koulussa.

Puusniekka uskoo, että perheissä voi hyvinkin olla tilanteita, joissa vanhemmat eivät tiedä lapsensa yksinäisyydestä tai ulkopuolisuuden kokemuksista, sillä lapsissa on paljon eroavaisuuksia tällaisen avoimuuden suhteen. Osa lapsista puhuu tunteistaan ja kokemuksistaan omatoimisesti, jolloin vanhemman on helpompi puuttua ongelmiin. Osalta taas pitäisi kysyä asiasta suoraan, ja osa voi jopa vältellä koko aihetta.

Kaikki lapset eivät halua suuria juhlia

Tapauksista, joissa kutsutut ovat jättäneet tulematta, voi toisinaan lukea esimerkiksi mediasta. Puusniekalla ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa siitä, miten yleistä on, ettei kavereille tarkoitetuille syntymäpäiväjuhlille tule ketään. Joskus taustalla voi olla sattumien summa. On esimerkiksi päällekkäisiä menoja tai sairastumisia.

– Aikuisten kannattaa pitää mielessä, kenelle he ovat juhlia järjestämässä. Kun lapsi saa vaikuttaa tällaisiin asioihin, se tukee myös hänen itsetuntemustaan. Lapsetkin ovat yksilöitä sen suhteen, kaipaavatko he isoa porukkaa ympärilleen vai viettävätkö he mieluummin aikaa esimerkiksi kahdestaan tai kolmestaan.