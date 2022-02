Somessa voi pyöriä rajuakin materiaalia – toimi näin, jos lapsi on nähnyt raa'an videon

Venäjän ja Ukrainan kriisin myötä myös sosiaalisessa mediassa jaetaan järkyttävää ja raakaakin materiaalia. Esimerkiksi Kiovasta on liikkunut kuvamateriaalia somessa . Videoita saatetaan jakaa myös lasten ja nuorten suosimassa TikTokissa.

– Hei te, joilla on lapsia, jotka käyttää TikTokia. Käykääs välillä kurkkamassa, millaista materiaalia siellä jaetaan Ukrainasta ja sodasta. Matsku on huomattavasti rajumpaa kuin mitä uutisista näkee. Nyt kannattais laittaa TikTok kiinni, eräs käyttäjä varoittaa Facebookissa.

Miten puhua järkyttävistä asioista lapselle?

– Meillä on edelleen samat ilon aiheet lähiympäristössä, niitä ei ole viety pois. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mikä on hyvin ja pitää huolta, ettei anna kaiken mennä pois tolaltaan kriisin vuoksi, kriisitoimintojen johtaja Outi Ruishalme neuvoi artikkelissamme .

Netissä vastaan voi tulla mitä vain

Ilman kireää maailmantilannettakin on todennäköistä, että lapsi tulee nettiä selatessaan törmäämään sisältöön, jota ei ole tarkoitettu lasten silmille. Sen takia asiasta kannattaa jo etukäteen keskustella ja muistuttaa, että lapsi voi aina tukeutua vanhempaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan lapsen kohdattua ikätasolleen sopimatonta materiaalia, kuten pornografista sisältöä netissä, on hyvä, että aiheesta on puhuttu lapsen kanssa etukäteen. Tällöin lapsi on valmistautunut näihin tilanteisiin ja tietää, mitä pitää tehdä hämmentäviä kuvia tai videoita nähdessään.