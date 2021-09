Asiantuntijalta karu sanoma: Rokottamattomia suojaa koronalta vain täydellinen eristäytyminen yhteiskunnasta

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet pitää rokottamistavoitetta oikeana lähestymiskeinona ennen kaikkea sen takia, että koronavirus on tullut yhteiskuntiin jäädäkseen.

– Riippumatta miten toimitaan, niin koronavirukselle altistuu jossakin vaiheessa, jollei aio erakoitua yhteiskunnan toiminnoista. Deltavariantti on tarttuvuudeltaan sellainen, Rämet sanoo STT:lle.

Valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista on tarkoitus luopua, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Tähän uskotaan päästävän lokakuun puoliväliin mennessä.