Lasten koronatartuntojen määrä on moninkertaistunut – johtajaylilääkäri listaa kaksi merkittävää syytä tähän

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 0–9-vuotiaiden osuus koronaan sairastuneista on tämän vuoden alusta viisinkertaistunut. Jos vuoden alussa lasten tartuntoja oli viikossa kymmeniä, niitä on maaliskuussa ollut viikossa satoja.

– Selvä muutos on tapahtunut. Tartuntamäärät kasvoivat hiihtolomien jälkeen. Tällä hetkellä lasten tartuntojen osuus kaikista on vähän yli 10 prosenttia, HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo.

Taustalla koronamuunnos ja hiihtolomat

Hiihtolomien lisäksi yksi selittävä tekijä tartuntamäärien nousuun on Mäkijärven mukaan muuntunut koronavirusmuoto, joka leviää aiempia muotoja herkemmin.

– Myös sillä on varmasti osittain tekemistä kasvaneisiin lukuihin, että päiväkoti-ikäisiä on testattu laajemmin, kun on havaittu tartuntaketjuja päiväkodeissa.