TikTok-pastori on saanut syytöksiä jumalanpilkasta – "Isän ja pojan ja... aikuinen nainen mä oon"

Videot jakavat mielipiteitä

Kopperoinen julkaisee TikTokkeja yhdessä Paavalin seurakunnan lastenohjaajan Anni Kormilaisen kanssa. Kopperoinen ja Kormilainen kertovat Huomenta Suomen haastattelussa, että videoiden tarkoitus on tehdä kirkkoon tulemisesta helpompaa ja madaltaa kynnystä tavata seurakunnan työntekijöitä.

Kormilainen kertoo, että omalla työpaikalla asiaan on suhtauduttu kannustavasti. Kirkon sisällä on kuitenkin eriäviä mielipiteitä videoista. Somessa annettu palaute on ollut kaikista rankinta.