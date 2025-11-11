Rengasliikkeissä riittää nyt vilskettä, kun autoilijat vaihdattavat talvirenkaita alle. Autojen renkaat ovat nykyään entistä suurempia ja säilytystilaa on niukemmin, mikä on lisännyt rengashotellien kysyntää.

Loviisalainen perheyritys Arton Rengaspalvelu siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä sisarusten Katja ja Sami Jokipiin hoidettavaksi viisi vuotta sitten.

Sesonki renkaidenvaihdolle on nyt kuumimmillaan ja päivän aikana yrityksen hallissa saatetaan vaihtaa renkaat jopa 120 autoon.

– Ihan kiitettävän kova kiire on ollut nyt jo neljättä viikkoa. Päivät täyttyvät aamuseiskasta iltaseiskaan, kun vaihdetaan asiakkaille renkaita. Jos nyt haluaa ajan, niin kyllä se ensi viikkoon menee, Katja Jokipii toteaa.

Isompia renkaita hankalampi säilyttää ja kuljettaa

Yhä useampi autoilija tukeutuu renkaiden säilytyksessä rengashotellipalveluun. Asiakkaiden mukavuudenhalun lisäksi yksi selitys on renkaiden keskimääräisen koon kasvaminen.

– Renkaat kasvaa, eivätkä ne eivät mahdu autoihin eikä säilytystiloihin. Se on hankala monelle pakata niitä autoihin. Mieluummin hotelliin kuin autoon, sanoo Sami Jokipii.

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun silloin kun keli sitä edellyttää. Sami Jokipiin mukaan sääennuste näkyy rengasliikkeessä nopeasti.

– Heti kun Pekka Pouta siellä lupailee pakkasia, niin kyllä lävähtää puhelimet soimaan ja sit mennään taas. Mun mielestä pitäis kuitenkin katsoa vähän sitä kalenteriakin. Kun aina vaan sitä mikä keli on.