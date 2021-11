Voiko ihmisoikeussopimuksista poiketa rajaturvallisuuden vuoksi? Riikka Purra ja Iiris Suomela täysin eri linjoilla

Suomelan mukaan hallitus on tehnyt varautumissuunnitelmaa jo pitkään. Varautumista on lisätty esimerkiksi rajamenettelyjä koskevan lainsäädännön tarkentamisella ja turvapaikkaprosessin mahdollisella nopeuttamisella.

Ovatko rajaturvallisuus ja ihmisoikeudet ristiriidassa?

– Me emme voi koko globaalia ihmisoikeusjärjestelmää räjäyttää tämän vuoksi. Meillä on jo nyt mahdollisuus sulkea raja-asemia, kunhan jätetään joku mahdollisuus hakea turvapaikkaa nykyisten sopimusten puitteissa, Suomela kuvailee.

Suomelan mielestä sisäinen turvallisuus ja ihmisoikeudet on molemmat mahdollista turvata, vaikka kriisi rajalle iskisikin. Hänen mielestään ihmisoikeuksista joustaminen on juuri sitä, mihin Valko-Venäjä pyrkiikin.

– Selvää on, että nimenomaan Lukashenkan pyrkimyksenä Valko-Venäjän diktaattorina on horjuttaa kansainvälistä järjestelmää ja Eurooppaa. Jos me tässä vain heittäydytään ja annetaan periksi, hän saa mitä haluaa ja tämä hybridioperaatio on onnistunut.