Oppositio vaatii, että turvapaikkahaku pitää voida keskeyttää, jos turvapaikanhakijoita käytetään aseena hybridivaikuttamisessa

– Suomen on poistettava ennalta ulkovaltojen syyt kokeilla hybridivaikuttamista turvapaikanhakijoita hyväksikäyttämällä. Se on ainoa tapa estää tilanne, joka on inhimillinen katastrofi kymmenille tuhansille mukaan tempaistuille ihmisille sekä uhka kohdemaan kansalliselle turvallisuudelle ja riippumattomuudelle. Tällaisesta on tuore esimerkki Valko-Venäjän ja sen EU-naapureiden rajoilta, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo puolueen tiedotteessa.